Waarom kiezen voor een vrijstaande oven niet alleen plaatsbesparend werkt.

INGEZONDEN - Zit je volop in de verbouwingen of ben je van plan om binnenkort met het hele gezin op kampeervakantie te vertrekken?

Dan is de keuze voor een kwalitatieve vrijstaande oven en tal van andere gebruiksvriendelijke toestellen en/ of voorwerpen sneller gemaakt dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Vrijstaande ovens mogen dan wel ruimtebesparend werken, toch bieden ze vaak net dezelfde functies aan als een volwaardige inbouwoven, wat een eventuele investering alvast aantrekkelijker moet maken. Benieuwd? Lees dan maar even met ons mee!

Ruimtebesparend én meer comfort

Je hebt eindelijk de knoop doorgehakt en besluit te investeren in een heus nieuwbouwproject met alles erop en eraan. Of misschien ben je wel van plan om de keuken aan een totale renovatie te onderwerpen? Of staat er binnenkort een gezellige kampeervakantie met het voltallige gezin op de agenda gepland? In welke situatie je je ook bevindt, het brengt toch allemaal wat aanpassingsvermogen met zich mee. “Waar ga je koken indien de keuken volledig vernieuwd wordt?” “Hoe zit het met het kookgedeelte in de kampeerwagen?” Je wilt natuurlijk niet elke avond afhaalchinees of een bakje friet hoeven te bestellen, toch?

Investeren in kwalitatieve én plaatsbesparende toestellen is dan ook de toekomst! Neem nu bijvoorbeeld een duurzame vrijstaande oven; vaak dezelfde kenmerken en basisfuncties als een volwaardig inbouwmodel maar vanwege zijn compacte en relatief lichtgewicht uitvoering een pak makkelijker te installeren zonder daarbij aan ruimte te moeten inboeten. Best wel handig indien je enkele weken of maanden in een bouwval moet leven of wanneer je besluit 3 weken met het hele gezin in een compacte camper het land rond te trekken.

Wat is een vrijstaande oven?

Nog niet helemaal overtuigd? Dan zetten we speciaal voor jou de vele pluspunten en mogelijkheden van een vrijstaande oven eens even op een rijtje. In vergelijking met volwaardige inbouwmodellen, zijn vrijstaande ovens uiteraard een pak compacter en lichter van gewicht waardoor ze meer op ruimte kunnen besparen wat van pas kan komen in diverse eerder besproken situaties. Echter, duidt het compacte formaat niet op een beperking inzake functies en mogelijkheden, integendeel. Vrijstaande ovens bieden in de meeste gevallen net dezelfde functiemogelijkheden en opties aan als inbouwovens, wat ze net zo interessant maakt.

Onder de vrijstaande ovens kun je overigens kiezen uit diverse subcategorieën gaande van de conventionele ovens en de heteluchtovens tot de stoomoven en de magnetronoven. Afhankelijk van de bereidingen waarin jij tijd wilt investeren, je verwachtingen en wensen is de keuze voor het ene of het andere toestel een aanbeveling. Zo gebruikt een conventionele oven de onder- én/ of bovenwarmte om voedsel op te warmen terwijl een heteluchtoven met behulp van een ventilator de hete lucht door de oven blaast. Op die manier kan een gelijkmatige warmteverdeling worden beoogd.

Een magnetronoven is dan weer een combinatie tussen een magnetron enerzijds en een oven anderzijds waardoor je niet alleen bereidingen kunt maken maar tevens ook voedsel kunt ontdooien en opwarmen. Ben je echt op zoek naar smaak- en vitaminebehoud dan kies je maar beter voor een vrijstaande stoomoven waarbij waterdamp het voedsel gaat verhitten. Kortom, er is duidelijk voor elk wat wils!

Conclusie

Het spreekt voor zich dat de aankoop van een vrijstaande oven niet over één nacht ijs dient te gaan. Iedere aankoop van eender welk toestel of voorwerp dient weldoordacht en met grond van reden te worden gemaakt. Toch is de keuze voor een kwalitatieve vrijstaande oven niet alleen plaatsbesparend te noemen. Je kunt er vaak net dezelfde opties op terugvinden als bij een gewone inbouwoven en dit bovendien ook nog eens tegen een goedkoper prijskaartje waardoor het uiteindelijk een unieke win-winsituatie wordt!