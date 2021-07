Waarom kiezen voor bikefitting?

INGEZONDEN - Mensen die de wielersport serieus nemen weten allemaal wat bikefitting is. Fiets je alleen uit nood naar de winkel of naar je werk, dan weet je dat niet en zal het je verder ook niet echt interesseren.

Bikefitting is iets waarvoor je kiest als je de ideale fietspositie nastreeft. De fietsspecialist kan bikefitting uitvoeren, terwijl je ook de betere fysiotherapeut in kunt schakelen.

De enige juiste fietspositie

Veel mensen denken dat alleen de framemaat heilig is als het gaat om de juiste fiets en fietspositie. Voor het vinden van de beste positie op de fiets komt veel meer kijken. Er zijn wielrenners die erg talentvol zijn, over het beste materiaal beschikken, maar pas na bikefitting tot volle wasdom komen. Tot aan die tijd hebben ze steeds een verkeerde zithouding op de fiets gehad.

Zeer uitgebreide fietsmeting

Bikefitting kun je wel beschouwen als een uitgebreide fietsmeting die als resultaat moet hebben dat je optimaal op je fiets komt te zitten. Daarmee verklein je aanzienlijk de kans op een blessure bijvoorbeeld. Iedereen die de wielersport serieus neemt, kiest voor bikefitting. Je prestaties worden beter en je bent minder vaak geblesseerd. Belangrijk bij de fietsmeting is dat degene die meet weet wat jouw doelen precies zijn. Ga je bijvoorbeeld wedstrijden fietsen, fiets je puur voor de lol of die je alleen mee aan toertochten?

Ook je lenigheid speelt een rol

Tijdens bikefitting wordt de lengte van je benen gemeten, net als de breedte van de schouders. Ook je lichaamslengte speelt een rol en ook de drukpunten worden in kaart gebracht. Er wordt zelfs gekeken naar je lenigheid. Wil je een dergelijke fietsmeting uit laten voeren, dan dien je over een eigen fiets te beschikken met eigen wielerschoenen en wielerkleding. Zeker als je ambities hebt in de wielersport is kiezen voor bikefitting iets vanzelfsprekends.