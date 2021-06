Waarom Jorritsma Bouw heel bewust niet een woningfabriek bouwt

SNEEK- Het nijpende woningtekort in Nederland is voor de bouwwereld ongetwijfeld de grootste uitdaging sinds decennia. Als mogelijke oplossing hiervoor wordt de een na de andere woningfabriek gerealiseerd, waar honderden tot duizenden woningen per jaar uit kunnen rollen. Jorritsma Bouw haakt niet aan op deze trend. Waarom niet? Hans Jorritsma (Algemeen Directeur) en Henk Rozema (Divisiemanager Wonen) lichten het toe.

Hoe toekomstbestendig is een huizenfabriek?

Jorritsma: “Het is natuurlijk heel mooi dat er in korte tijd zoveel huizen geproduceerd kunnen worden, maar daar ligt volgens ons niet de kern van het probleem. Dat is het tekort aan bouwgrond. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing waarmee we flexibel en dynamisch kunnen schakelen en toch in korte tijd grote series betaalbare woningen kunnen realiseren.”

De kracht van de keten beter benutten

Een andere reden om niet in een woningfabriek te investeren is volgens Jorritsma Bouw dat het ketenpartners buiten sluit. Zij zien een enorme innovatiekracht bij ketenleveranciers. “Wij willen niet alles in eigen huis organiseren. Wij geloven juist in de kracht van de keten en willen maximaal gebruik maken van de visie, kennis en innovaties van onze bouwpartners”, aldus Rozema. “Dat maakt ons slagvaardiger en het waarborgt bovendien de continuïteit in de bouwsector”, vult Jorritsma aan.

De bouwers uit Bolsward willen daarin nog meer de regiefunctie voeren en talenten en kwaliteiten uit de keten bundelen. Rozema: “Ook bij het realiseren van grote aantallen woningen gaan we voor maximale adviesvrijheid. We willen de speelruimte houden om een woning net even anders te configureren. We hebben ervaren dat dit prima mogelijk is als je processen strak aanstuurt en intensief samenwerkt.”

Oplossing zit in slimme bouwconcepten

Terug naar het woningtekort: wat is dan de oplossing volgens Jorritsma Bouw? Het bouwbedrijf heeft een bouwconcept ontwikkeld waarin ze het beste dat in de markt verkrijgbaar is combineert. Er kan binnen het bouwconcept worden gekozen voor bijvoorbeeld een uniek, kostenbesparend installatieconcept dat uitblinkt in eenvoud, zowel qua installatie, bediening als onderhoud.

De woning kan al vanaf zo’n negentigduizend euro turn-key worden opgeleverd. Met een goed gemanaged bouwproces kan in acht weken een blok van vijf woningen worden neergezet. Rozema: “Het oplossen van het woningtekort zit niet in enkele dagen of weken, maar gaat over doordachte keuzes maken voor nu en in de toekomst.”

Flexibel meebewegen met wetgeving en ontwikkelingen

Kiezen voor een slim en doortimmerd bouwconcept, in plaats van een woningfabriek, geeft volgens Hans Jorritsma zowel een meer solide als dynamische basis voor de toekomst. “Kijk naar de steeds veranderende energienormen en andere wet- en regelgeving. Je moet wendbaar blijven en snel kunnen schakelen. Mede dankzij de inventiviteit van enkele partners hebben wij ons bouwconcept bijvoorbeeld in no-time aangepast aan de nieuwe BENG-norm.”

Het bouwconcept heeft de afgelopen jaren steeds verder gestalte gekregen en zich al in diverse projecten bewezen. “Wie geïnteresseerd is in het bouwconcept kan een kijkje nemen in deze woningen. Bovendien hebben wij een demo-woning staan. Onlangs hebben we ons bouwconcept een pakkende naam gegeven en binnenkort starten we een marketing campagne. We zorgen er simpelweg voor dat iedereen die het moet weten, ons verhaal te horen krijgt”, besluit Rozema trots.