Waarom je leiderschapsfouten moet vermijden

Tijdens het samenstellen van teams of tijdens de planning van het project kunnen deze fouten ontstaan. Om optimaal te blijven presteren, is het belangrijk om deze fouten effectief op te lossen. In dit artikel bespreken we de 7 eigenschappen van een effectieve leider en hoe je hiermee fouten in het leiderschap kunt vermijden.

De belangrijkste eigenschappen van een leider

Een goede leider bezit 7 belangrijke eigenschappen die te maken hebben met sociale en technische aspecten van leiderschap. Ben je bekend met deze eigenschappen en beheers je deze volledig? Dan motiveer je het team op de juiste manier om zo veel mogelijk werk succesvol en effectief af te ronden. Aan de hand van een cursus bij FranklinCovey kan je meer leren over deze 7 eigenschappen en door middel van aandacht en ontwikkeling de juiste doelen behalen. Zo kunnen alle professionele doelen worden behaald en wordt samenwerking gestimuleerd.

De 7 eigenschappen van Stephen Covey zijn bouwstenen voor een succesvolle carrière. Proactief zijn is de eerste eigenschap. Prestaties kunnen worden verbeterd door proactief kansen op te volgen. De volgende eigenschap is resultaatgericht denken. Begin een project met het eind in gedachten en laat je leiden door passende doelen. De derde eigenschap is prioriteiten stellen. Rond de belangrijke zaken eerst af zonder je te laten afleiden door wat de dag je brengt. De vierde eigenschap is win-win denken. Zoek naar wederzijds voordeel in alles wat je doet om de gewenste resultaten te behalen.

Door eerst een ander te begrijpen voordat je zelf begrepen wordt, houd je rekening met de behoeften van een ander. Dit vormt de basis voor wederzijds begrip. Door synergie te creëren benut je de diversiteit van het team en kom je samen met het hele team tot innovatieve en creatieve oplossingen. De laatste eigenschap volgens Covey is tijd vrijmaken voor persoonlijke ontspanning en ontwikkeling, zodat de motivatie en het energieniveau hoog genoeg blijft.

Aan de hand van een cursus de meest gemaakte fouten vermijden

Via FranklinCovey kan je een cursus volgen om bekend te worden met deze 7 eigenschappen en deze op de juiste manier toe te passen. Aan de hand van deze cursus kun je de eigenschappen herkennen en hierdoor ook terugvinden in je eigen rol als leider. Zo kun je eventuele fouten herkennen en deze vermijden.

Het team van FranklinCovey bestaat uit specialisten die zich continu blijven ontwikkelen op de nieuwste kenmerken van leiders. Een hogere mate van verantwoordelijkheid en productiviteit. Een effectievere samenwerking en een betere werk-privé balans is gegarandeerd. Bekijk het team van FranklinCovey hier.