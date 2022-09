Waarom hebben apparaten condensatoren?

INGEZONDEN - Tegenwoordig worden we omringd met apparaten. We hebben vrijwel altijd een mobieltje op zak, een computer aan staan en we kijken ‘s avonds televisie.

Het is leuk om iets meer te weten over de verschillende elektronische componenten die deze moderne wereld mogelijk maken. In dit artikel lees je meer over het gebruik van condensatoren in elektrische apparaten. Wil je kijken welke condensatoren te koop zijn? Kijk dan op deze pagina: https://www.tme.eu/nl/katalog/condensatoren_26/. Lees verder voor meer informatie over condensatoren.

Wat doet een condensator?

Een condensator kan stroom als een tijdelijke back-up vasthouden. Hierdoor zal, als de stroom even onderbroken wordt, het apparaat niet direct uitvallen. Dit is met name handig in een computer. Een condensator maakt de voeding stabieler omdat onderbrekingen opgevangen kunnen worden. Er is echter nog een manier waarop een condensator de stroom stabieler maakt. Een condensator kan de voeding afvlakken.

Waarom moet je oppassen met condensatoren vervangen?

Als je aan elektrische apparaten gaat sleutelen, dan zul je de tip krijgen om altijd het stroom eraf te halen. Maar waarom moet je oppassen met condensatoren? In de condensator kan nog stroom achtergebleven zijn. De stroom in de condensator stroomt namelijk niet altijd weg, maar kan in de condensator achterblijven. Meet altijd een condensator goed door voordat je met je handen of met gereedschap eraan zit. Let bij het aansluiten van een nieuwe condensator ook altijd goed op de aansluitwijze.

Nieuwe condensator kopen

Laat je altijd goed informeren als je geen verstand hebt van elektronische componenten. Bij condensatoren zijn de hoeveelheid opgeslagen energie en de maximale bedrijfspanning belangrijk. Er zijn bovendien heel veel verschillende types, van keramische condensatoren tot elektrolytische. Goed advies inwinnen, zoals bij tme.eu, is aan te raden. Zeker als je amateur of hobbyist bent.

Wat kost een condensator?

Een condensator is een ongelofelijk goedkoop elektronisch component. Er worden jaarlijks ongeveer een biljoen condensatoren gemaakt! Zeker wanneer je meerdere koopt, is de prijs per stuk enorm laag. Bij sommige types is dit minder dan één cent! Ook als je één koopt, is de prijs laag. Tenminste, als je ze bij een voordelige webshop in elektrische onderdelen koopt. Na het lezen van deze tekst hopen we dat je je verder gaat verdiepen in elektrische componenten. Ook is het doel van dit artikel dat je meer waardering krijgt voor de werking van al die bijzondere apparaten die ons leven makkelijker maken.

TME – wereldwijde distributeur van elektronische componenten

TME is een internationale distributeur van elektronische componenten, elektrotechnische onderdelen, werkplaatsuitrusting en industriële automatisering. We hebben meer dan 30 jaar ervaring, we breiden successievelijk uit en betreden nieuwe markten. Wij hebben momenteel 11 dochterondernemingen, waaronder in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en China, en hebben plannen om er nog meer te openen. Wij hebben meer dan 1.200 werknemers en onze zendingen gaan naar meer dan 150 landen over de hele wereld. Ondanks ons wereldwijde bereik blijven wij een familiebedrijf. Wij geloven dat een positieve werksfeer en een individuele benadering van elke werknemer ons in staat stelt de beste resultaten te bereiken.