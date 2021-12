Waarom een olieverversing nodig is

INGEZONDEN - Een van de belangrijkste procedures die u regelmatig moet uitvoeren om uw auto in topconditie te houden, is het verversen van de motorolie en het filter.

De olie in uw auto werkt net als het bloed in ons lichaam - de circulatie ervan in de motor houdt het hele systeem soepel en efficiënt draaiende. Tijdige vervanging van olie en filter is een garantie voor een lange levensduur van uw automotor en de soepele werking ervan.

Hoe vaak moet ik mijn motorolie verversen?

De meeste fabrikanten van personenauto's en lichte vrachtwagens geven de volgende aanbevelingen voor het verversen van de motorolie: 1) voor benzinemotoren - eenmaal per jaar of om de 12.000 km; 2) voor dieselmotoren en benzinemotoren met turbolading - eenmaal om de zes maanden of om de 5.000 km.

Er zij echter op gewezen dat de bovenstaande aanbevelingen alleen gelden voor rijden onder ideale omstandigheden, waaraan bijna nooit wordt voldaan. Zo zijn bijvoorbeeld het rijden bij koud weer, vooral voor korte afstanden tot 10 km, of bij warm weer voor afstanden van meer dan 100 km, met veelvuldige stops in het stadsverkeer, alsmede op wegen met een verhoogde stoffigheid (grindwegen, enz.) "zware bedrijfsomstandigheden". In dit geval raden de fabrikanten aan de olie om de zes maanden of om de 5.000 km te verversen, ongeacht het motortype.

Regelmatig olie verversen om de 5.000 km, als preventief onderhoud, zal de motoronderdelen zelfs na 300.000 km slijtage besparen, waardoor u op de lange termijn geld bespaart op frequente reparaties. U hoeft geen kostbare tijd te verspillen aan het zoeken en vervangen van een contract motor.

Hoe vaak moet ik het oliefilter vervangen?

Het oliefilter is de eerste en belangrijkste motorbescherming lijn tegen voortijdige slijtage. Het filter verwijdert vaste onzuiverheden uit de olie, zoals vuil, roetdeeltjes en metaalsplinters die cilinderwand oppervlakken en bewegende motoronderdelen kunnen beschadigen.

Moderne motoren filteren de volledige oliestroom. Wanneer de oliestroom door de oliepomp loopt, gaat hij eerst naar het filter en dan naar de krukas - en nokkenas lagers en de kleppentrein. Het resultaat is dat alleen gefilterde olie in de motor stroomt. Na verloop van tijd kunnen vuil en stof dat zich in het filter heeft opgehoopt de doorstroming belemmeren en de filtercapaciteit verminderen, waardoor het filter uiteindelijk verstopt raakt. Een gebrek aan olie kan schade veroorzaken aan interne motoronderdelen en uiteindelijk leiden tot motorstoring.

Om het oliefilter te vervangen, heb je nodig:

Een speciale sleutel of trekker om het filter te verwijderen.

Een sleutel voor de aftapplug van het carter.

Een container om het afvalmateriaal op te vangen.

Handschoenen, vodden.

Als het filter samen met de olie wordt vervangen, wordt het werk in deze volgorde gedaan:

de auto wordt op de inspectie-put geplaatst of op een lift gezet;

draai de vuldop los;

draai de aftapplug van het carter los met een lege bak eronder

verwijder met een speciale sleutel of trekker het oude filter. Zorg ervoor dat er geen pakking meer in de zitting zit;

nadat de olie niet meer in de bak stroomt, de aftapplug losdraaien;

installeer een nieuw filter;

giet verse olie door de vulopening;

draai de vuldop vast, laat de motor een paar minuten draaien, controleer het geheel op lekkage.

Tijdstip voor vervanging van het motoroliefilter Wanneer het filter wordt vervangen, wordt gewoonlijk ook de motorolie vervangen, hoewel soms de olie wordt vervangen zonder het filter te vervangen. Dit is meestal het geval als u geen filter kunt kopen of vervangen en de olie dringend moet worden ververst. Het filter- en olieverversingsinterval hangt af van de volgende nuances:

Wat voor soort olie u heeft (mineraal, synthetisch of semi-synthetisch);

Bedrijfsomstandigheden;

De intensiteit van de belasting van de motor.

De fabrikant adviseert om minerale olie na 7 duizend kilometer te verversen, semi-synthetische na 10 duizend, synthetische na 15 duizend. De fabrikant beveelt aan het filter gelijktijdig met de olieverversing te vervangen.

Soorten oliefilters Oliefilters zijn er in de volgende types: