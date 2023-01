Waarom een loopband zonder motor?

Dan heb je verschillende mogelijkheden. Zo kun je kiezen uit bijvoorbeeld een elektrische loopband met motor of een mechanische loopband, waar geen motor in zit. De keuze die je uiteindelijk maakt, is afhankelijk van een aantal verschillende factoren. Zo spelen budget, maar ook je eigen doelen een belangrijke rol in de uiteindelijke keuze. Om je een idee te geven waarom het aan te raden is te kiezen voor een loopband zonder motor, hebben we een aantal zaken voor je op een rijtje gezet.

Hoe werkt een loopband zonder motor?

Wanneer we het hebben over een loopband zonder motor, dan hebben we het over een loopband die op een mechanische manier wordt aangedreven. Dit houdt in dat je zelf met je eigen spierkracht de loopband in beweging moet zien te krijgen. Het grote voordeel hieraan is natuurlijk, dat deze loopband geen stroom verbruikt en daardoor dus ook geen extra kosten heeft. Wel is het belangrijk te weten dat het niet voor iedereen een ideale oplossing is en het dus van je persoonlijke voorkeur afhangt of het wel of niet geschikt is voor je. Kortom, reden genoeg om je goed in te verdiepen dus.

De voordelen van een mechanische loopband

Het grootste voordeel van deze loopbanden, is dat ze een stuk voordeliger zijn, dan loopbanden die op basis van een motor werken. Je doet er daarom dus ook zeker goed aan om serieus de afweging te maken tussen deze beide varianten. Daarbij komt ook dat je niet gebonden bent aan de plek waar de loopband wordt neergezet en is het gewicht ook een stuk lichter. Het verplaatsen van een loopband met motor kan gezien het gewicht nog wel eens een uitdaging zijn.