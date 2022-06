Waarom een gezonde lunch op kantoor essentieel is

INGEZONDEN - Een lunch nuttigen is vanzelfsprekend essentieel. Zeker wanneer jij hard aan het werk bent is dat iets wat je al snel over wilt slaan maar dat is helemaal niet goed.

Juist dan moet je gewoon even dat momentje nemen om op je gemak wat te eten en je weer op te laden voor het volgende deel van de dag.

Je lunch zelf verzorgen of laten bezorgen?

Natuurlijk kan je gewoon je lunch zelf verzorgen. Dit is soms makkelijker maar aan de andere kant is het ook net dat puntje waardoor je de lunch ook sneller over gaat slaan. Juist omdat je het dan nog zelf klaar moet gaan maken en daar dus weer tijd in gaat zitten. Iets wat je dus snel vergeet om te doen.

Je kunt er ook voor kiezen om een lunch te laten bezorgen bij jou op kantoor. Hier lees je alles over lunch op kantoor en hoe belangrijk het voor jou is om een goede lunch tot je te nemen.

Wat doet een goede lunch met je

Behalve dat een goede lunch voedzaam is doet het nog wel wat meer met je. Wanneer je een goede lunch voorgeschoteld krijgt neem je veel eerder de tijd om even op je gemak ervan te gaan genieten. Het zorgt er dus ook voor dat je even tot rust komt. Op deze manier krijg je weer nieuwe energie om de rest van de dag wat makkelijker door te komen.

Tevens zorgt een goede lunch ervoor dat je ook weer wat scherper bent en je wat productiever bent. Allemaal goede dingen dus wat een lunch met je kan doen. Een goede lunch heeft dus heel veel invloed op zowel je fysieke als op je mentale gezondheid.

Probeer te variëren met je lunch

Probeer om in je lunch wat variatie te brengen door niet elke dag hetzelfde te eten tijdens de lunch. Dit stimuleert een gezond eetpatroon. Dit kan je heel goed zelf doen maar wanneer je dit niet lukt kan je ervoor kiezen om je lunch te laten bezorgen en aan te geven dat je wel wat variatie wilt hebben in je middageten.

Ze zeggen wel eens dat verandering van spijs doet eten. Dit is zeer zeker ook het geval wanneer je in je lunch ook wat variatie toelaat. Je zult merken dat jij je meer happy voelt.

Wat zijn de mogelijkheden?

