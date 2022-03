Waarom een gemelde dode vogel niet altijd direct wordt opgehaald

SNEEK- De vogelgriep is ook deze winter weer om zich heen aan het slaan. Weliswaar niet zo extreem als in piekjaren, maar wekelijks worden vogels gevonden die de vogelgriep niet hebben overleefd. Deze vogels worden doorgaans opgeruimd door de gemeente, maar niet altijd (direct).

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom een gemelde dode vogel niet altijd (direct) op wordt opgehaald?

Toegankelijke gebieden

Dode vogels worden in elk geval opgeruimd op locaties die gemakkelijk toegankelijk zijn én waar veel mensen komen. Hiermee verkleinen we de kans dat mensen of hun huisdieren besmet raken met het virus door contact met dode vogels.

Wanneer grote aantallen dode vogels in minder toegankelijke gebieden worden gemeld, beoordelen wij als gemeente en terreinbeheerders (zoals It Fryske Gea, Staatbosbeheer en Natuurmonumenten) of deze vogels worden opgeruimd.

Waarom wordt een gemelde vogel niet altijd (direct) opgehaald?

De natuurgebieden en buitengebieden zijn de verblijfplaats van veel wilde vogels. We willen de dieren liever niet verstoren met het opruimen van dode vogels. Een dergelijke verstoring kan er bovendien toe leiden dat vogels opvliegen en daarmee het virus verder verspreiden.

Wanneer de dode vogels zich op plekken bevinden waar veel wilde vogels bij elkaar komen, wordt de dode vogels juist wel opgeruimd. Denk aan plekken op hoogwaterrustplaatsen in de Waddenzee en waar vogels graag hun voedsel halen. Hiermee proberen we verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dode vogels kunnen overigens niet alleen een bron van infectie zijn voor mensen, huisdieren en andere vogels. Ook aasetende zoogdieren, zoals zeehonden en marters, kunnen besmet raken met het virus wanneer zij de dode vogels eten.

Terreinbeheerders maken afweging

Terreinbeheerders maken daarom telkens de afweging om de dode vogels in buitengebieden wel of niet op te ruimen. We moeten ons wel realiseren dat de keuzes die gemaakt worden niet bedoeld zijn om de ziekte volledig te stoppen. Dat is niet mogelijk. Wel kunnen we door onze acties de verspreiding van het virus vertragen en de hoeveelheid daarmee verlagen.