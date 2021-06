Waarom collecteren voor de Hersenstichting belangrijk is

SNEEK- Hersenonderzoek is belangrijker dan ooit. Nu al hebben 1 op de 4 mensen een hersenaandoening. Als we niets doen, neemt dat alleen maar toe. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Het aantal mensen dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of de ziekte van Parkinson zal tot 2040 explosief stijgen ten opzichte van 2015, zo blijkt uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het RIVM. Deze voorbeelden zijn slechts drie hersenaandoeningen van de honderden die voorkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan hersenschade door corona.

Het moet stoppen, want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. We mogen mensen met een hersenaandoening niet laten zitten. Help mee om het verschil te maken voor miljoenen mensen met een hersenaandoening en hun naasten. Er is geld nodig om hersenaandoeningen te behandelen en in de toekomst voorkomen.

Geld inzamelen kan in de eerste week van februari door een uurtje in eigen buurtje te collecteren. Een kleine moeite, met een groot effect! Ook hulp bij de collecteorganisatie is altijd welkom. Aanmelden als collectevrijwilliger kan heel eenvoudig tijdens kantooruren per telefoon 070- 360 48 16 of per mail met naam, telefoonnummer en adresgegevens naar collecte@hersenstichting.nl. Aanmelden via de website is ook mogelijk https://www.hersenstichting.nl/help-mee/geef-tijd/collecte/aanmelden-als-collectant/