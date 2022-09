Waarom bedrijven jou graag een opleiding cadeau geven als je bij hen werkt

INGEZONDEN - Ontwikkeling is een zeer belangrijk aspect van het leven. We willen constant kunnen groeien, omdat het ons de mogelijkheid biedt om te achterhalen wie we zijn, wat we leuk vinden en waar we moet onze toekomst naartoe willen.

Op het moment dat je op persoonlijk gebied kunt groeien zul je merken dat je lekker in je vel zit. Dit gevoel willen we dan ook zoveel mogelijk in stand houden. Ook bedrijven zijn het hiermee eens. In dit artikel zullen we ingaan op bedrijven die van groei houden en de steun die zij hun medewerkers willen bieden.

Bedrijven die voor groei gaan

Veel bedrijven stellen de ontwikkeling van hun medewerkers voorop. Zo krijgen de medewerkers de kans om te groeien en meer voldoening uit hun werk te halen. Het fijnste hieraan is dat iedereen de kans krijgt op een hogere positie te bekleden en dat nieuwe, maar voor als ook verschillende ideeën voor problemen uitgewisseld kunnen worden.De bedrijfsprocessen zullen hier uiteindelijk soepel door verlopen Dit geldt voor elke branche en dus ook voor de manier waarop de veiligheid van de Nederlandse burgers al dan niet in het geding is. Daarom biedt de gemeente een opleiding veiligheid aan haar medewerkers. Dit kunnen zij doen wanneer zij willen doorgroeien in hun vakgebied. Gezien de overheid de taak van veiligheid in de handen van de gemeenten heeft gelegd, zorgt de gemeente ervoor dat die zo goed mogelijk georganiseerd wordt. De maatschappij is constant in ontwikkeling en daarom moeten medewerkers ook mee kunnen gaan in die ontwikkeling.

Ondersteuning bij je ontwikkeling

Het volgen van een opleiding kan op financieel gebied behoorlijk wat kosten. Wanneer je al actief bent op de arbeidsmarkt kun je in de meeste gevallen geen aanspraak meer doen op DUO. Gelukkig is de overheid met een manier gekomen om haar burgers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hiervoor kun je het STAP-budget inzetten. Hiermee kun je tot 1000 euro per jaar voor een opleiding krijgen. Dit geld hoef je niet vooraf te betalen en je hoeft het na je opleiding ook niet terug te betalen. Het is volledig een gift. Kost de opleiding die je gekozen hebt meer dan het STAP-budget? Dan is het raadzaam om met je werkgever in gesprek te gaan. In de meeste gevallen willen wij graag de overige kosten denken.

Kortom, besteden bedrijven veel aandacht aan de groei van hun medewerkers, omdat dit ten goede komt van het hele bedrijf. Naar school gaan kan echter geld kosten. Gelukkig kun je je beroepen op het STAp-budget. Mochten er nog kosten over zijn, dan is staat jouw bedrijf er vast voor open om die kosten te dekken.