Waardevol of Waardeloos? Tussen Kunst en Kitsch

SNEEK-De rijk gedecoreerde Aziatische schaal geërfd van oma Froukje, het bijzondere Afrikaanse beeld dat je vond op een rommelmarkt, het prentje dat je kocht bij die dure antiekwinkel in Antwerpen. Heb je een waardevolle parel in handen, of heeft het puur en alleen een emotionele of decoratieve waarde?! Nu kun je erachter komen!!

Op zaterdag 10 december 2022, 11.00-15.00uur organiseert Paulien van der Goes in samenwerking met Jan Potijk een dag “Tussen Kunst en Kitsch” in haar winkel op het Kleinzand 163 Sneek.

Per persoon graag maximaal 3 items, qua afmeting moet het op een grote tafel passen. Dus gelieve geen grote kasten/fauteuils.

Meld je aan via paulien@misseccentric.nl of bel met 0624807013.

De taxatie is geheel kosteloos. Heb je geen item om te taxeren maar vind je het leuk om te komen kijken, ook dan ben je van harte welkom! Bel dan even dan kom je op de gastenlijst.

Even Voorstellen



Jan Potijk is eigenaar van Jantiquair. Hij heeft letterlijk werk gemaakt van zijn liefde voor geschiedenis en toegepaste kunst.

Na 14 jaar als veilinghuis allround taxateur werkzaam te zijn geweest, startte Jan in 2017 zijn eigen onderneming.

Met Jantiquair legt hij zich toe op de aan-, verkoop en taxaties van kunst, antiek, design en curiosa.



Paulien van der Goes is eigenaar van de winkel Something Old Something New waarin zij een mix verkoopt van Vintage, Antiek, Curiosa afgewisseld met nieuwe items. Daarnaast is Paulien verkoopstyliste en doet projectinrichting opdrachten voor zowel consumenten als bedrijven. Haar specialisme is dit te doen met oa vintage (design)meubels