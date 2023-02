Waardering voor mantelzorgers in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Súdwest-Fryslân heeft de mantelzorgwaardering dit jaar verhoogd naar € 100 euro per jaar. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een familielid, vriend of buurvrouw die bijvoorbeeld ziek is of door ouderdom extra zorg nodig heeft. Zij doen dit vaak naast hun eigen werk en gezin. Deze zorg of ondersteuning is voor veel mensen niet in geld uit te drukken. Maar met de mantelzorg- waardering wil Súdwest-Fryslân mantelzorgers wel graag bedanken.

Voor veel mensen is mantelzorg geen keuze, maar het overkomt je. “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Iemand van wie je houdt, wordt ziek en daar zorg je voor. Soms dag en nacht. Voor sommige mensen is dat vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Met de mantelzorgwaardering willen wij de mantelzorgers bedanken voor hun bijzondere inzet”, zegt wethouder Marianne Poelman (foto).

Mantelzorgwaardering aanvragen De mantelzorgwaardering kan aangevraagd worden bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit kan via de website van de gemeente (https://swf.frl/oZiKr), maar inwoners kunnen ook langskomen bij een Stipepunt van Stichting Sociaal Collectief. Of bij SWF Tichtby, waarbij medewerkers van de gemeente in verschillende dorpen en wijken zijn om mensen te helpen.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers. Want mantelzorger zijn is niet altijd even makkelijk. De gemeente nodigt mantelzorgers uit om zich aan te melden bij het Stipepunt van Stichting Sociaal Collectief, waar vrijwilligers klaar staan voor advies en ondersteuning. Sociaal Collectief organiseert ook regelmatig activiteiten en workshops speciaal voor mantelzorgers, zodat ze even kunnen ontspannen en ervaringen kunnen delen met anderen die in soortgelijke situatie zitten. Ook kunnen mantelzorgers voor ondersteuning terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân.