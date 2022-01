Waar moet je op letten bij het inschakelen van een incassobureau in Leeuwarden?

Wanneer dit toch nodig is, is het maar wat fijn om te weten waar je aan toe bent en vooral waar je moet beginnen. Wij geven je graag een duwtje in de goede richting bij het inschakelen van een incassobureau, zodat je niet voor verrassingen komt te staan en goed van start kan.

Ben je op zoek naar een incassobureau Leeuwarden? Zorg er dan voor dat je met een partij in zee gaat die het hele traject voor je uit handen kan nemen en meerdere expertises in huis heeft. Je wil vooral voorkomen dat je van de ene partij naar de andere partij moet gaan en zij zich opnieuw moeten inlezen in je dossier. Bij een regulier incassobureau kun je slechts terecht voor het minnelijke traject. Bij een uitgebreider incassobureau kun je daarnaast ook terecht voor gerechtelijke procedures, debiteuren- crediteurenbeheer, het inzetten van deurwaarders, etc. Vraag vooraf of alle deskundigen die je nodig hebt voor dit traject door hen worden aangeboden.

Ook niet geheel onbelangrijk is het slagingspercentage. Dit is een belangrijke score voor een incassobureau en zal daarom ook ongetwijfeld op de website vermeld staan. Wat ook fijn werkt is om dit na te vragen in een persoonlijk kennismakingsgesprek. Hierin kan je direct naar de werkwijze vragen en dat is goed om te weten wanneer zij zich over jouw geldzaken ontfermen. Het is vaak veel waard om zelf eerst een klein onderzoek te doen naar het juiste incassobureau en daarmee van start te gaan, dan lukraak te beginnen.

Wat ook handig is om te checken wanneer je een incassobureau in Leeuwarden uitzoekt: