Waar moet je op letten als je zonnepanelen koopt?

Ze kunnen toch erg nuttig zijn omdat ze je energierekening verlagen. Over het algemeen kunnen zonnepanelen sterk variëren, afhankelijk van de materialen waarvan ze zijn gemaakt en hun kenmerken. Ze verschillen ook als het gaat om de energieopbrengst. Daarom is het van cruciaal belang om eerst rond te kijken en onderzoek te doen voordat je welk type zonnepanelen dan ook op de markt koopt. Zonnepanelen huren is zelfs een optie, wat geld bespaart op de korte termijn. Of je zonnepanelen nou wilt kopen of huren, we raden je in ieder geval aan om op de volgende factoren te letten.

Fabrikant

Met de populariteit van zonnepanelen zijn er veel merken of fabrikanten waaruit je kunt kiezen. Helaas zijn ze niet allemaal toegewijd aan het leveren van hoogwaardige en toch betaalbare zonnepanelen. Dus als je je tijd en geld niet wilt verspillen, kies dan verstandig het beste merk zonnepanelen. Als je niet weet welke merken zonnepanelen er op de markt zijn, aarzel dan niet om online te zoeken. Bekijk de meest betrouwbare merken en lees recensies. Als je dit doet, krijg je meer informatie over merken, zodat je verstandig kunt beslissen. Ook kun je snel filteren op de merken die kwalitatieve zonnepanelen aanbieden tegen redelijke prijzen, wat belangrijk is aangezien de kosten zonnepanelen hoog kunnen worden.

Type

Er zijn verschillende soorten zonnepanelen waaruit je kunt kiezen. Het is daarom verstandig om ze goed te vergelijken voordat je ze koopt. De kans is groot als je kiest voor een van de volgende opties.

Monokristallijn zonnepaneel

Het is een gebruikelijke optie voor veel huiseigenaren. Hoewel het onder andere zonnepanelen bekend staat als efficiënt, is het vaak duur.

Polykristallijn zonnepaneel

Het is minder efficiënt en er hangt een betaalbaar prijskaartje aan.

Dunnefilm zonnepaneel

In tegenstelling tot andere zonnepanelen heeft een dunnefilmzonnepaneel een fijner ontwerp, waardoor het draagbaarder en flexibeler is. Het is echter niet zo efficiënt als monokristallijn.

Duurzaamheid

Omdat zonnepanelen worden blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, moet je bij de aanschaf rekening houden met duurzaamheid. Zonnepanelen die snel kapot gaan, moeten worden vermeden, omdat systeemuitval een enorme tol van je besparingen kan eisen. Bij het rondkijken kun je de aanbieders het beste vragen naar de duurzaamheid van de panelen op de lange termijn. Fabrikanten moeten de resultaten van hun tests en kwaliteitsnormen bekendmaken om de geldigheid van hun zonnepanelen te ondersteunen.

Garantie

Een garantie is bedoeld om de rechten van de consument te beschermen. Bij het kopen van zonnepanelen is het dus verstandig om te kiezen voor een aanbieder die een goede garantietermijn biedt. In geval van een plotseling defect of storing hoef je geen eigen geld uit te geven aan reparaties, waardoor je je investering kunt maximaliseren. De garantie op zonnepanelen kan sterk variëren afhankelijk van het merk of de fabrikant. Als je echt je zuurverdiende geld wilt beschermen tegen het kopen van zonnepanelen, kies dan voor een bedrijf dat een langere garantieperiode biedt.