VVV Waterland van Friesland zoekt vrijwilligers om toeristen welkom te heten

SNEEK-Jaarlijks bezoeken honderdduizenden toeristen de regio Waterland van Friesland. Ze genieten hier tijdens een vakantie of weekend weg van wat we hier als inwoners elke dag mogen beleven: rust, ruimte, de Friese meren, een uitgestrekte IJsselmeerkust, prachtige Elfstedenstadjes en gezellige (watersport)dorpen. Naast de Waddeneilanden is Waterland van Friesland de belangrijkste toeristische bestemming van Friesland. Deze regio wordt afgebakend door de gemeentegrenzen van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. De VVV hiervan genaamd VVV Waterland van Friesland verzorgt het gastheerschap, de informatievoorziening en marketing voor onze regio. Juist voor het gastheerschap: het verwelkomen van toeristen hebben we de hulp van de inwoners nodig.

Oproep voor nieuwe vrijwilligers

Daarom doet VVV Waterland van Friesland een oproep aan de inwoners van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren om tijd vrij te maken om het verschil te maken in het gastvrij ontvangen van deze toeristen in de VVV locaties. “Wanneer je een dagdeel per week kunt, ben je ontzettend welkom in ons team” geeft winkelcoördinator Maaike Agema van VVV Waterland van Friesland aan. “Het rooster wordt altijd in overleg gemaakt, we houden hier waar mogelijk rekening met de wensen van de vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen aan de slag in Langweer, Joure, Lemmer, Heeg en Sneek. Voor een toerist is het geweldig wanneer je uit eigen ervaring als ‘local’ kunt vertellen over hoe mooi het hier is. En daar weten onze inwoners alles van! Dus weet jij de mooiste fietsroutes, het leukste museum of tips voor uitjes met kinderen en vertel je er graag enthousiast over? Meld je dan zeker aan!

Gratis de toerist uithangen

Om toeristen gastvrij te ontvangen en tips te kunnen geven heeft VVV Waterland van Friesland zoveel mogelijk vrijwilligers nodig. Op dit moment bestaat het team uit ongeveer 60 vrijwilligers, een groei van minimaal 10 mannen of vrouwen erbij zou geweldig zijn. En vrijwilligers krijgen hier natuurlijk ook wat voor terug. “We leggen onze vrijwilligers graag in de watten, want om goede tips te kunnen geven moet je zelf ervaring opdoen. Daarom kunnen vrijwilligers gratis deelnemen aan een cursus ‘Ambassadeur van het Nationaal Landschap, je krijgt kosteloos een cursus Duits en je kunt gratis musea en toeristische ondernemers in de regio bezoeken”, geeft vrijwilliger coördinator Simonia aan. “En daarnaast is het sociale aspect heel belangrijk, het is vooral ook heel gezellig.”

Wil je meer weten en heb je interesse? Dan kun je bellen of mailen met Simonia van VVV Waterland van Friesland. Je kunt haar mailen via simonia@waterlandvanfriesland.nl of bellen op 0513 - 416 030.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en negentien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.