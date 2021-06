VVV Waterland van Friesland maakt zich op voor een topzomer

SNEEK- Zeven op de tien Nederlanders wil op vakantie dit jaar. In de zomervakantie geeft hiervan bijna de helft (48%) aan in eigen land te blijven, blijkt uit de Vakantiemonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC). Ondanks de versoepelingen is dit aantal gelijk gebleven in vergelijking met de vorige meting. Ook voor de rest van het jaar blijft op vakantie gaan in eigen land in trek.

Een mooie zomer voor ondernemers in Waterland van Friesland

Dat zijn positieve cijfers voor de ondernemers in Waterland van Friesland. Hoewel veel logiesaccommodaties dit ook al merkten het aantal boekingen. “We zijn blij dat deze zomer goed gaat uitpakken voor de meeste toeristische ondernemers in onze regio,” aldus directeur Floriaan Zwart van VVV Waterland van Friesland. “Al maanden geleden hoorden we de eerste berichten dat campings van half juli t/m half augustus helemaal vol zitten. Dat nu de restaurants en culturele instellingen ook open mogen, draagt nog meer bij aan het vakantiegevoel van gasten. Ondanks dat nog niet alle toeristische ondernemers kunnen profiteren van de versoepelingen, zoals groepsaccommodaties en evenementenlocaties, gaan we toch een overwegend positieve zomer tegemoet.”

De VVV is er klaar voor

Volgens Zwart is alles bij VVV Waterland van Friesland er klaar voor om deze toeristen gastvrij te ontvangen: “Onze website geeft alle informatie én inspiratie, er liggen vers gedrukte magazines en inspiratiekranten met evenementen, er zijn VVV-locaties fris geverfd en de vrijwilligers staan te popelen. We doen alles eraan om een onuitwisbare indruk achter te laten, zodat we deze gasten later dit jaar of volgend jaar weer mogen ontvangen. Laat de zomer maar komen!”

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Meer dan 750 recreatieve bedrijven zijn actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Waterland van Friesland verder op de kaart te zetten.