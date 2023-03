VV Utrecht wint bekerduel in vijfsetter van Friso Sneek

UTRECHT - Als je een abonnement neemt op Friso Sneek voor zowel uit- als thuiswedstrijden in de play-offs dan weet je een ding bijna zeker: de kans dat je vijfsetter voorgeschoteld krijgt, is levensgroot. Zo ook in de Domstad waar Friso Sneek en Utrecht in hun midweekse duel de toeschouwers andermaal trakteerden op een vijfsetter in deze eerste wedstrijd in de halve finale van de nationale beker. Een 3-2 thuiszege uiteindelijk voor Utrecht wat inhoudt dat de strijd nog geheel open ligt wie op 22 maart zich voor de eindstrijd in april plaatst.

Benauwde setzeges

In de competitie wist de ploeg van Harry van den Brink de zege uit de Sneker Sporthal te slepen maar de trainer/coach sprak toen wel van een verliespunt. “We hebben onze huid vandaag zo duur mogelijk verkocht”, stelde hij al wist zijn team de 1-2 voorsprong in sets niet over de eindstreep te brengen. Na twee benauwde setzeges kregen de gasten de vierde en vijfde set toch ruim om de bekende oren. (25-18 en 15-8) Daarbij moet aangetekend worden dat de blauwhemden in de vijfde set vanaf 7-7 de thuisploeg moesten laten gaan door veelal eigen fouten. Ook scoorde Utrecht via ex-Sneekspeelster Iris Reinders op positie 2 aan de lopende band. Anniek Siebring : “We speelden bij vlagen goed en we waren aan elkaar gewaagd. Een aantal series heeft ons de das omgedaan en Utrecht maakte goed gebruik van ons blok”.

Libero Rixt Scholten

De technische staf moest na de verloren partij tegen Apollo 8 nog aan een aardige legpuzzel beginnen. Libero Geldou de Boer verdween met een knieblessure naar de kant en werd vervangen door Sjanet Wijnia. Nu vervulde Rixt Scholten de rol van libero. Scholten is wendbaar en veerkrachtig en heeft vaker met dit bijltje gehakt. Toch kon zij ook gezien alle intercepties niet de nipte nederlaag voorkomen. ”Rixt heeft zich goed staande gouden als eerste wedstrijd op libero, ”complimenteerde Siebring haar teamgenote

Nynke Oud en Ana Rekar

De wedstrijd tussen beide opponenten werd op het scherpst van de snede gestreden met aan beide zijden de beste spelverdeelsters van de eredivisie. Ana Rekar, creatief, flitsende techniek en het etiket dragend van een verdeelster. Daarnaast Nynke Oud: loepzuivere techniek, prachtige tempoversnelling in de vingers en aan het net door haar lengte een ware strateeg in blokkerend opzicht. Voor de volleyballiefhebber moeilijk om iemand specifiek naar voren te halen. Feit is wel dat Rekar op punten won. Letterlijk, want zij loodste haar team succesvol door de vierde en vijfde set.

De rode muur

Door de benauwde zege van VV Utrecht is er nog alleszins zeker wie zich in ‘s-Hertogenbosch mag presenteren in de finale. Op 22 maart komen de Utrechtenaren naar Sneek en zij weten dat hun daar een warm onthaal wacht. De Sneker volleybaltempel zal tot op de laatste plaats bezet zijn en wellicht kan de supportersschare -de bekende rode muur- net dat extra zetje geven. De Sneker formatie heeft- hoe cliché ook- de zaak nog in eigen hand. Of zoals Van den Brink met een echte oneliner zei: “Beide teams moeten winnen, het kan nog alle kanten op”. Of zoals Anniek Siebring eindigde: “We zijn gebrand om in een volle Sneker sporthal de winst te pakken”. Tja, en wie kan daar iets tegenin brengen?

Bron: VC Sneek