VV Sneek Wit Zwart VR1 periodekampioen

Evengoed stond er vooraf een lastig thuisduel op het programma. Tegenstander was DWP VR1, in de beker werd er vrij kansloos van deze ploeg verloren. Bij winst zou SWZ de eerste periode pakken, bij een verlies of gelijkspel was men afhankelijk van andere ploegen.

Timide

De VR1 startte wat timide. Het fysiek sterke DWP zat er vanaf het begin bovenop en liet de thuisploeg niet in de wedstrijd komen. De thuisploeg had het hier in het begin lastig mee, er werd hun door de tegenstander weinig tijd gegund om een goede aanval op te zetten. Omdat ook SWZ het fysieke deel niet schuwde werden er een aantal harde (soms iets te harde) duels uitgevochten. Dit ging aan beide kanten wel ten koste van het voetbal, zodat er voor beide doelen weinig actie was te beleven. De mogelijkheden die er kwamen werden door beide achterhoedes redelijk eenvoudig tegengehouden. Dit spelbeeld typeerde de eerste helft wel een beetje, waarbij DWP iets de overhand had.

De tweede helft leek in eerste instantie een kopie van de eerste. SWZ wat moeizaam voetbalde, DWP wat met veel inzet tegengas gaf. Toch kwam de VR1 gaande de tweede helft wat beter in de wedstrijd. De combinaties liepen wat vlotter, maar tot hele grote kansen kwam men niet. Omdat ook DWP de mogelijkheden die het kreeg niet in doelpunten kon omzetten leek de wedstrijd op een billijk gelijkspel af te stevenen. Maar het venijn zat vandaag duidelijk in de staart. Vlak voor tijd scoorde DWP na een vlotte aanval de 0-1, het leek een reguliere treffer, maar de scheidsrechter keurde op advies van de grensrechter het doelpunt af. Terwijl DWP zich nog verbaasde over de geannuleerde treffer sloeg SWZ in de omschakeling keihard toe. Een voorzet vanaf de rechterkant van Marrin werd door Tess bij de tweede paal binnen geknikt. Van de hemel in de hel voor beide partijen binnen een minuut. Vlak hierna was de wedstrijd afgelopen en mocht SWZ zich zeer gelukkig prijzen met de winst.

Eerste periode

Door de overwinning heeft de VR1 beslag gelegd op de eerste periode. Aankomende twee weken is de VR1 vrij, op 26 november speelt men uit tegen Blauw Wit '34 VR1.



Opstelling vv Sneek Wit Zwart VR1: Lieke van der Wal, Frederique van der Sluis, Yvonne Dijkstra, Amarins Tjalsma, Esmee Kuipers, Laura Dozeman, Sinne Oostenveld, Michelle Missler ('70 Ilse de Fouw), Marrin van Maurik, Marjet Ruiter ('75 Tess Jaarsma) en Jody Witteveen.