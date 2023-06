VV Scharnegoutum JO19-1 kampioen 2de klasse

Na 14 gespeelde wedstrijden waarvan 10 gewonnen, 3 gelijk gespeelt en 1 verloren heeft Scharnegoutum woensdag de kampioenswedstrijd gespeeld tegen QVC die op de 5de plaats stonden.

Het was al snel raak bij VV Scharnegoutum want na 2 minuten ging het eerste goal er al in door Steven Flisijn. En nog geen paar minuten later gaat de 2de goal er ook al in, weer door Flisijn. En zo gaat het door want in de rust staat de stand al op 4-0. Het lijkt er op dat QVC geen schijn van kans heeft. Maar dan na 60 minuten wordt het toch 4-1. Dan krijgt QVC een gele kaart waardoor ze tijdelijk door moeten spelen met 10 spelers. En door een penalty wordt het 4-2 en lijkt de winst toch niet meer zo dichtbij voor Scharnegoutum. Het blijft nog voor 20 minuten een spannende wedstrijd.

Na nog een goal van QVC wordt de stand 4-3 en daardoor is Scharnegoutum kampioen van de 2de klasse JO19-1!