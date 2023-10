vv Nijland verwelkomt Brandmerck als nieuwe Hoofdsponsor

NIJLAND - Voetbalvereniging Nijland en online marketingbureau Brandmerck slaan de handen ineen, met Brandmerck als nieuwe hoofdsponsor. Het is een mijlpaal in de lange clubgeschiedenis en belooft een spannende, ambitieuze toekomst voor de lokale voetbalvereniging.

Brandmerck en vv Nijland: beiden sterke wortels in de regio

Brandmerck, een online marketing bureau met sterke wortels in de regio, heeft ervoor gekozen om vv Nijland te ondersteunen vanwege de gedeelde waarden van passie, strijd en toewijding. Daarnaast is de vereniging net als hen sterk verbonden met de regio. De club heeft ambitieuze leden, vrijwilligers en supporters, en zij vormen het kloppende hart van vv Nijland. Met Brandmerck aan hun zijde kunnen ze hun ambities om verder te groeien en te ontwikkelen nog beter realiseren.

Voetbal is meer dan alleen een spel

Lokale verenigingen zoals vv Nijland vormen een belangrijke spil in de lokale gemeenschap. Nijland staat namelijk niet alleen voor krachtig voetbal, maar ook voor vriendschappen, levenslange herinneringen en de wil om alles te geven op het veld én daarbuiten. Brandmerck vind het prachtig om als nieuwe hoofdsponsor aan zoiets moois bij te kunnen dragen. Samen met de leden, vrijwilligers en supporters van vv Nijland zullen ze voetbal verder laten groeien als een symbool van de lokale gemeenschap, passie en eenheid.