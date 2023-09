VV Nijland gaat een samenwerking aan voor drie jaar met ING

NIJLAND - Per 1 augustus is een nieuw sponsorcontract tussen ING en VV Nijland ingegaan. ING gaat in totaal 625 amateurvoetbalverenigingen sponsoren. VV Nijland is blij met het vertrouwen van ING om de komende drie jaar te werken aan de groei en de ontwikkeling van het amateurvoetbal.

Voorzitter Jappie de Boer: “We zijn ontzettend trots op de nieuwe samenwerking met ING, juist in deze tijd. Met behulp van de sponsoring door de bank kunnen wij meisjesvoetbal gaan stimuleren en investeren in inloopshirts voor de jeugd. We kijken uit naar een mooie samenwerking met ING in de komende jaren.”

“Iedereen die dat wil, moet kunnen voetballen. Daarom blijft ING zich samen met de amateurvoetbalverenigingen onverminderd inzetten voor de ontwikkeling en groei van het amateurvoetbal, in het bijzonder het meiden- en vrouwenvoetbal. Naast de actieve bijdrage die we gezamenlijk leveren aan het Niemand Buitenspel-programma om zo voetbal ook toegankelijk te houden voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Daarin is de samenwerking met VV Nijland en andere clubs essentieel en bevestigt eens te meer hoe belangrijk amateurvoetbal is voor onze samenleving,” zegt Steffen van Iersel, manager Sponsoring & Events bij ING.