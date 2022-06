Vv Blauwhuis, dorpsclub pur sang

Vrijdagavond is een van de avonden waarbij de seniorenvoetballers van vv Blauwhuis zich in het zweet werken. De voetbalvereniging had op zijn hoogtepunt vier seniorenteams, heeft jarenlang twee elftallen gehad en schreef vanaf de winterstop voor het eerst sinds lange tijd weer een derde team in. Buiten de seniorenteams kent het twee ‘eigen’ jeugdteams (Jo7 en Jo9, red.) en is er een samenwerking in de jeugd met nieuwbakken vierde klasser IJVC. Epke Bootsma, voorzitter van de voetbalvereniging ziet de toekomst positief, realistisch en kritisch tegemoet.

Epke Bootsma, in het dagelijks leven werkzaam in de bouw, kijkt naar het veld vanuit de kantine. “Hier doe je het voor”, zegt hij. “Niet dat we nu per se willen presteren of moeten winnen maar voor mij geldt met name het sociale aspect. We zijn een vereniging voor het dorp en van het dorp en dat willen we ook uitstralen.”

Verbinding



“Wat wel heel mooi is dit jaar, is dat we in de jeugd eigen teams hebben die op zaterdag lekker een wedstrijd kunnen voetballen en ook bij de senioren een derde elftal konden inschrijven. We hebben dus steeds meer leden die voetballen bij de senioren en dat is wel hetgeen wat natuurlijk verbindt. Bij de jeugd is er ook een seizoen geweest dat we geen enkel eigen team op de been konden brengen en dat is heel erg jammer.”

Zondag

Waar er een trend waarneembaar is in het zondagvoetbal - veel clubs maken met het eerste elftal de overstap naar de zaterdag - is dat bij Blauwhuis niet het geval. Bootsma: “Nee, dat moge wel duidelijk zijn. We zijn een club die wel een bepaalde waarde hecht aan het voetballen op zondag. Veel spelers zijn maatschappelijk op zaterdag bezig en dan is het niet haalbaar om dan ook nog eens te voetballen. Het ritme om juist op zondag te voetballen is voor een aantal spelers ook de reden om hier te voetballen. Het voetballen op zaterdag gebeurt nu heel af en toe nog wel eens met bijvoorbeeld bekerwedstrijden tegen clubs die op zaterdag uitkomen. Dat is ook gelijk het kromme van het huidige voetbal.”

Weekendvoetbal

“Heel veel clubs zien wel toekomst in het plan van ‘weekendvoetbal’”, meent Bootsma. “Hierdoor krijg je meer derby’s en zijn de reisafstanden een stuk kleiner. Het voornaamste idee van weekendvoetbal dat er in het héle weekend zal worden gespeeld. Er zijn clubs op zaterdag die weigeren om op zondag te spelen, daar ligt het grootste struikelblok. Twee zondagclubs mogen op zondag spelen,; een zaterdag- en een zondagclub moeten op zaterdag spelen. Het zou mooi zijn als er van beide kanten water bij de wijn zou worden gedaan. Wij zouden wedstrijden tegen bijvoorbeeld Heeg, IJVC, HJSC en wellicht Oudega op den duur heel mooi vinden.”



Promotie geen direct doel

Voor de plaatselijke voetbalvereniging in Blauwhuis is een top drie positie een realistische verwachting dit seizoen. Dit zal, naar alle waarschijnlijkheid, uiteindelijk zorgen voor een nacompetitie naar de vierde klasse. Iets waar de club deze eeuw nog niet speelde. Bootsma: “Vanuit het bestuur is het heel simpel, wij zijn overal verantwoordelijk voor maar niet voor de prestaties van de voetballers. Dat is ook niet hetgeen wat we een trainer of spelers meegeven. Gewoon lekker voetballen en wellicht eens een keer promoveren. Het is niet direct het doel maar wanneer het zou gebeuren is het wel erg leuk om eens mee te maken.”

Samenwerking is top

De samenwerking in de jeugd tussen IJVC uit IJlst en Blauwhuis is volgens Bootsma top te noemen. “Als je kijkt naar hoe de samenwerking geregeld is, dan mogen we er heel blij mee zijn. Jongens en meisjes kunnen op eigen niveau spelen door de samenwerking, iets wat ideaal is. Daarbij zorgt het er ook voor dat de jeugd kan blijven spelen en er altijd wel een passend team is. Een van de uitdagingen is het vervoer voor de spelers. Zeker omdat de eerste groepen soms al starten terwijl de ouders nog niet terug zijn. Om de spelers naar IJlst te brengen is er wel een schema waarin ouders regelmatig brengen en halen. Zodoende kunnen de kinderen blijven spelen en dat is uiteindelijk hetgeen wat een vereniging wil: doorstroom vanuit de jeugd naar de senioren, in welk team dan ook. Op dit moment is het in ieder geval zo dat er elk seizoen wel een of meerdere jeugdleden aansluiten.”



Derde team

Na jaren is er weer een derde team ingestroomd in de competitie. Bootsma: “We zijn begonnen met dit team in de winterstop en ze verliezen eigenlijk alles. Toch is het wel een groep jongens die graag wil. De afstanden, want ze konden niet in een bestaande competitie in de buurt plaatsnemen, nemen ze voor lief. Het plezier staat voorop en uiteindelijk is dat ook exact hoe wij er als vereniging in staan. Wij willen niet ten koste van alles promoveren. Dat is niet de directe ambitie en we leggen die druk ook zeker niet bij welk team dan ook neer. Het gaat uiteindelijk om het samenzijn, een lekker potje voetbal en een drankje na de wedstrijd.”

90-jarig jubileum

Eind juli zal vv Blauwhuis het decor zijn van het 90-jarig jubileum. Voorzitter Epke Bootsma blikt alvast vooruit. “We hebben voor de jeugd een clinic van sc Heerenveen geregeld en er is ook nog een wedstrijd tussen ‘Oud Blauwhuis’ tegen ‘Nieuw Blauwhuis’, het nieuwste seniorenteam. Buiten dat alles zullen er nog meer dingen worden georganiseerd.” Voor de voorzitter zijn, zoals gememoreerd, de hoogtepunten niet direct de sportieve successen. “Nee, dan denk ik niet aan kampioenschappen of aan hele speciale wedstrijden maar wel aan bijvoorbeeld het feit dat we maar liefst vier elftallen op de been konden brengen bij de senioren. Dat was best een hele prestatie voor een klein dorp als het onze. Een van de dieptepunten kan ik ook zo opnoemen. Het is wel eens het geval geweest dat we wedstrijden moest afzeggen vanwege te weinig spelers terwijl er maar twee teams waren ingeschreven in de competitie. Of dat er geen enkel zelfstandig jeugdteam was. Gelukkig is de huidige situatie anders en kunnen we weer vooruitkijken, zoals naar het jubileumweekend.”

Tekst en foto’s: Joeri van Leeuwen