Vrouwenkoor EigenWijs uit IJlst op jubileumfestival Bitgummole

Alle drie koren staan onder leiding van Feike van Tuinen. Het is een onderdeel van de feestelijke activiteiten ter ere van het 130-jarige bestaan van Kristlike Sjongferiening Halleluja Bitgummole. Het jubileum festival wordt gehouden in de kerk van Bitgummole om begint 20:00 uur. De kaarten kosten € 7,50 per stuk (dit is inclusief consumptie met wat lekkers) en zijn verkrijgbaar via het volgende e-mailadres: Jubileum_KSHB@hotmail.com.