Vrouwen van Zonta Friesland steunen Grannies2GranniesFriesland

HEERENVEEN - Het is gelukt! Met steun van Friese vrouwen wordt in Oeganda een nieuw huisje gebouwd voor een grootmoeder en haar kleinkinderen.

In Oeganda wonen veel grootmoeders die de permanente zorg hebben voor hun kleinkinderen. Deze grannies wonen vaak in lemen hutjes, die vreselijk lekken en op instorten staan.

Grannies2Grannies Friesland is een werkgroep bestaande uit 11 grootmoeders. Grannies2Grannies Friesland wil geld bijeenbrengen om huisjes te kunnen bouwen voor grannies in Oeganda.



Deze herfst hebben de vrouwen van Zonta Friesland een fundraising actie gehouden met heerlijke herfstwijnen. De actie was een succes want met de opbrengst kan nu een huisje voor een granny en haar kleinkinderen in Oeganda worden gebouwd.

Deze week heeft de voorzitter van Zonta Friesland de cheque voor een nieuw huisje aangeboden aan Grannies2Grannies. De overhandiging vond plaats voor de Wijnschuur in Heerenveen, de leverancier van Zonta’s heerlijke herfstwijnen.