Vrouwen van Zonta Friesland steunen Grannies2GranniesFriesland

Grannies2Grannies Friesland is een werkgroep bestaande uit 11 grootmoeders en maakt onderdeel uit van Stichting ter ondersteuning van PEFO Uganda. De rol van grootmoeders in ontwikkelingslanden is veel minder vrijblijvend en minder gezellig dan de rol van de meeste grootmoeders in Nederland.

In Oeganda wonen veel grannies die de permanente zorg hebben voor hun kleinkinderen. Deze grannies wonen vaak in lemen hutjes, die vreselijk lekken en op instorten staan. PEFO Uganda probeert de leefomstandigheden van deze grannies en hun kleinkinderen te verbeteren.

Grannies2Grannies Friesland wil geld bijeenbrengen om huisjes te kunnen bouwen voor de grannies, die verbonden zijn aan PEFO Uganda en hun kleinkinderen. Met de opbrengst van de herfstwijnen actie hoopt Zonta Friesland een huisje te kunnen bouwen voor een grannie in Uganda.

Achtergrondinformatie over Zonta Friesland:

Zonta is een wereldwijde organisatie die opkomt voor gelijke rechten van vrouwen, hulp biedt aan kansarme vrouwen en actieve deelname stimuleert van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Per stad of regio zijn de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Zonta Friesland is een van deze clubs. Zij houdt zich bezig met fundraising ten behoeve van vrouwen en draagt opvattingen uit over zaken die vrouwen betreffen en die beter kunnen. In 2020 heeft Zonta Friesland met haar herfstwijnen actie ruim € 3.000,- bijeengebracht voor Stichting Shower Power ter ondersteuning van de vrouwen in kamp Moria.