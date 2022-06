LEEUWARDEN- Van 10 tot en met 12 juni is het weer zover; Vrouw!. Dé ultieme start van je zomer! 3 dagen lang is het WTC Expo in Leeuwarden omgetoverd tot een wereld vol met beauty, health, fashion, lifestyle én food & drinks. Voor iedereen is er aankomend weekend iets te zien en te doen op Vrouw! en het belooft weer een spetterende editie te worden.

Beauty, fashion, wonen en nog veel meer inspiratie!

De nieuwste trends op het gebied van fashion, wonen en beauty vind je op Vrouw! 2022. Waan je

in een wereld vol wooninspiratie en vind de leukste items voor jouw interieur. Laat je in de watten leggen door onze beauty-experts en vind alles voor je uiterlijk én innerlijk op Vrouw!. Trek gekregen van al dat leuks op vrouw!? Plof dan neer op één van onze horeca pleinen voor een heerlijke (healty) maaltijd en een verfrissend drankje.

‘Shop till you drop’ bij talloze winkels

Fan van online shoppen? Op Vrouw! vind je op het nieuwe webshopplein de leukste webshops in real life! ‘Shop till you drop’ bij talloze winkels en ga met volle tassen naar huis. Ga tussen het shoppen door creatief aan de slag bij één van de vele workshops want op het workshopplein is er zoveel te doen! Zet je groene vingers aan het werk bij (droog)bloemen schikken, mosschilderij maken of ecosysteem maken, knoop een macramé hanger of touwlamp, ga handletteren op een lampion, proef heerlijke wijnen, leer haren invlechten, ga stippen op servies, en nog veel meer! Ben je na al deze activiteiten toe aan ontspanning? Doe dan mee met Sup Yoga in het Sup bad.

Geniet van shows en optredens

Op het Vrouw! hoofdpodium is het 3 dagen lang feest! Tijdens de spetterende Vrouw! modeshow doe je inspiratie op voor de nieuwste zomermode. Roep jij het hardst BINGOOO!? Dan ga jij misschien wel met een te gekke prijs naar huis. Bij de internationale hairshow leer je alles over de nieuwste haartrends. We gaan dansen met Salsation en op zondag zing je uit volle borst mee met MR. & MRS. Hospes. Onze eigen Friese hormoongoeroe Ingrid Wassenaar vertelt je alles over een healthy lifestyle. Vrouw! host THEUN praat je vanaf het hoofdpodium helemaal bij en zorgt ervoor dat je niks mist!

Vrouw! 2022 is op vrijdag 10 juni geopend van 13.00 – 22.00 uur en op zaterdag 11 en zondag 12 juni van 10.00 – 18.00 uur. Het volledige programma, de plattegrond, het laatste nieuws en de online kaartverkoop vind je op www.beursvrouw.nl.