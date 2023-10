Vrolijke en sfeervolle Sneeker Dweildag

Dit lied is speciaal voor deze en de de komende dweildagen gemaakt en opgenomen in The Office Studio te Schraard. Verder is het lied op bladmuziek gezet door Theo Brens, waardoor iedereen het mee kon spelen.

Vanaf 11.45 tot 17.30 uur speelden de 37 orkesten op 8 locaties hun vrolijke klanken en werd er na elk optreden een drankje genuttigd. Een zeer speciaal item was ook dit keer 'Het Valsblaas Konkoers' in de Weduwe Joustrasteeg (Scharnestraat) waar de orkesten bij De Bakkersdochter een minuut lang zo zuiver mogelijk een liedje moesten spelen om vervolgens een minuut lang zo vals mogelijk verder te gaan. Oordoppen lagen klaar voor het publiek als de muziek niet meer aangehoord kon worden.

Een fantastisch vast item was nu ook weer het fotomoment bij de Waterpoort waar het schip 'De Dorstlesser' dan ligt, niet alleen voor de foto, maar ook om daar weer even de dorst te lessen. Onder leiding van Anton van der Meulen en 'schipper' Rutger van der Kooi was dit wederom een succes.

Vanaf 16.30 uur werd het publiek op de Marktstraat vrolijk vermaakt door Feest DJ Maarten. Daarna vond de prijsuitreiking plaats en werd de feestdag gezamenlijk afgesloten. Winnaar in de wedstrijdklasse is geworden: 'De Putkapel' uit Sneek. Winnaar van de leutklasse: 'Leuk da ge d'r band' uit Sint Oedenrode.