SNEEK- Deelnemers van het Arbeidscentrum Sneek en 1e jaar studenten Dienstverlening van ROC Firda gaan absoluut vrolijk de paasdagen in na een gezamenlijk muziekgebeuren dat afgelopen donderdag voor de tweede maal op rij plaatsvond. Het mes snijdt aan twee kanten. Veel plezier bij de deelnemers van het Arbeidscentrum. Voor studenten een mooie gelegenheid in de praktijk te brengen wat ze op school bedacht hebben en te ontdekken wat de kracht van muziek is: muziek werkt verbindend.

In eerste instantie is iedereen een beetje afwachtend. Dat verandert als de koffie en cake met slagroom achter de knopen zitten en de spreekstalmeester van de studenten dj Bob Spaarwater voorstelt het programma bekend maakt. De studenten starten met de pinguïndans: Handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog. Handjes omlaag. Stampen met die voeten en spring spring spring. “Dans maar mee”, nodigen ze uit; een van de deelnemers sluit zich aan. “Een mooie warming up, maar er komt nog veel meer”, is de belofte.

Snollebollekes

De studenten hebben een muziek quiz in twee ronden gemaakt. In de eerste ronde mogen de deelnemers opschrijven wie de zanger is. Nou, K3, Nick & Simone, Gerard Joling, Gordon en de gebroeders Ko zijn ouwe bekenden hoor. “Zal ik het voor je opschrijven?”, biedt een van de studenten aan als dit lastig is. Bij ‘naar links, naar rechts’ van de Snollebollekes gaan de beentjes van de vloer. De studenten zwepen de boel op en zingen uit volle borst mee.

Tijd voor de tweede ronde: welk liedje is dit? Bij de eerste tonen van Mart Hoogkamer gaan studenten en deelnemers, luidkeels ‘ik ga zwemmen’ zingend, in polonaise door de zaal Na afloop een boks of highfive. Uiteraard is succes verzekerd als hierna ‘bloed, zweet en tranen’ volgt.

Nu even een pauze, de studenten delen een salade uit die ze zelf hebben gemaakt. Die valt er goed in, net zoals de tweede dans van de studenten. Hierna volgt de karaoke en nemen de deelnemers het roer over. Begeleider Pier begeleidt twee van hen met de gitaar en daarna passeren ‘lief klein konijntje had een vlekje op zijn neus’ en ‘de rivers of Babylon’ de revue. De studenten denken hun docent Sjoukje voor het blok te zetten door haar de microfoon te geven. Maar die bespeelt het publiek professioneel terwijl ze Amy Winhous’ Valerie zingt.

Het ochtendprogramma zit er op. De twee winnaars van de muziekquiz krijgen een zakje paaseieren. Nog een keer zingt iedereen het vliegerlied ‘het is weer een mooie dag’. Zo gaat iedereen vrolijk de paasdagen in.