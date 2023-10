Vroege topper tussen Friso Sneek en Hollandse Pot VV Uitrecht in Sneker Sporthal

SNEEK- De inspanningen van de dames van Friso Sneek in het Europa Cup gebeuren zijn nog maar net achter de rug of de formatie van trainer/coach Erik Reitsma staat meteen weer voor een clash. Zaterdag komt VV Utrecht op bezoek en dat is in meerdere opzichten een opvallende opponent.

Oogjes op sap

Meest saillant natuurlijk omdat de Domstedelijken en Friso Sneek elkaar het afgelopen seizoen maar liefst elfmaal ontmoetten en de Snekers uiteindelijk in de laatste wedstrijd tegen datzelfde VV Utrecht de landstitel voor zich opeisten. De gedachten daaraan zorgt bij menig Sneker nog voor wat oogjes op sap.

Tweede competitiewedstrijd

Zaterdag de tweede competitie wedstrijd voor beide teams. Friso Sneek startte met een loodzware tegenstander want Sliedrecht Sport lijkt in het openingsduel haast wel de vaste opponent. In sporthal De Basis dolf Friso Sneek in een vijfsetter het onderspit terwijl Utrecht in drie sets zegevierde over SOMAS/Activia, de debutant in de eredivisie.

Sneker skutsje

Bij Utrecht een bekende persoon aan het roer namelijk Vera Koenen. Ze zou het vorig seizoen trainer in de Waterpoortstad worden, maar gaf later aan dat ze toch niet naar Sneek kwam. Het vervolg is voor iedereen bekend: Harry van den Brink stapte in het Sneker skutsje en loodste de meiden naar het landskampioenschap. Een prestatie waaraan de Hattemer nog dagelijks aan terug denkt.

Mooi affiche

Beide teams behoren tot de favorieten voor de play-offs hetgeen niet onlogisch is gezien het spelerspotentieel. Er volgt een lange en zware strijd en het zal moeten blijken wie straks zich voor het linker kwalificeert. Dat Friso Sneek en VV Utrecht daar zullen staan staat als een paal boven water en in welke volgorde is de vraag. Zaterdag in ieder geval een mooi affiche met een spannende partij volleybal tussen de landskampioen en Super Cup winnaar Friso Sneek en de nummer twee van vorig jaar VV Utrecht.

Kaarten via de website

Kaarten voor deze vroege kraker zijn te bestellen via de website van de Sneker club op vcsneek.nl Ook bij de kassa kunnen digitaal kaarten worden gekocht.

Bron: VC Sneek