Vrijwilligers inrichting exposities Antnonius Ziekenhuis gezocht

SNEEK- De Antonius Zorggroep is op zoek naar kunst liefhebbende vrijwilligers die per 1 januari 2022 willen ondersteunen bij de inrichting van exposities. Of naar vrijwilligers die zelf actief zijn als kunstenaar, om samen mooie exposities samen te stellen.

De Antonius Zorggroep heeft kunst hoog in het vaandel staan. Al sinds de jaren tachtig worden er bij de Antonius Zorggroep exposities georganiseerd. De exposanten komen meestal uit Súdwest-Fryslân. Kunst kan veel betekenen voor patiënten, bezoek en medewerkers; afleiding en soms troost.

Geïnteresseerd of wil je nog meer weten over deze kunstzinnige vrijwillige vacature? Neem dan contact op met Trees Vellinga (hoofd vrijwilligers) via 0515-488204 of met Dineke van der Meulen (informatiecentrum) via 0515-488286.