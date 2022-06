Vrijwilligers gezocht voor muziektheatervoorstelling ‘Het Verdriet van de Zuiderzee’

OUDEMIRDUM-Na de succesvolle productie ‘Lost in the Greenhouse’ komen De Lawei en Orkater nu met de gloednieuwe voorstelling: ‘Het Verdriet van de Zuiderzee’.

Deze muziektheatervoorstelling over het effect van de mens op de natuur vindt plaats aan de rand van het IJsselmeer in een natuurgebied grenzend aan één van de weinige kliffen van Nederland: het Oudemirdumerklif.

Bij een grote productie zoals deze is alle hulp meer dan welkom. Daarom is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die de crew en cast kunnen ondersteunen en daarmee een belangrijke en waardevolle bijdrage leveren aan dit evenement.

“Als vrijwilliger ben je welkom op de vrijwilligersbijeenkomst, ben je als allereerste op de hoogte rondom ontwikkelingen van de voorstelling, mag je een keer de voorstelling bijwonen en kun je je vrijwilligersuren laten aftekenen voor onder andere je studie.

We zijn op zoek naar mensen voor diverse uiteenlopende taken. Van het in goede banen leiden van het parkeren tot het publiek wegwijs maken op de tribune. Voor iedereen is er iets te doen. Alle handen zijn welkom!

Dus: heb jij altijd al deel willen uitmaken van een grote theaterproductie op een unieke locatie? Wil je helpen in de kaartverkoop, publieksbegeleiding, crewondersteuning of kun je deze productie op een andere manier helpen?

Geef je dan nu op via deze link: https://forms.gle/uw5fTxQbF4FZjWo19 Samen met de acteurs, crew en alle andere betrokkenen zorgen we ervoor dat dit een ervaring wordt die je nooit zult vergeten!

Enthousiast geworden? Of heb je vragen over de verschillende taken? Neem gerust contact op via vrijwilliger@verdrietvandezuiderzee.nl

We lezen de mailbox een paar keer per week. Nogmaals dank voor je interesse, hopelijk tot ziens bij het Verdriet van de Zuiderzee.

Zien we jou snel op het Oudemirdumklif?”