Vrijwilligers gezocht voor de springkussen 11Stedentocht!

Kinderen die mee willen doen, kunnen tussen 10.00 uur en 15.00 uur een stempelkaart halen in de kraam op het Schaapmarktplein en hierna de 11 springkussens bespringen, verdeeld over het centrum van Sneek. Dolle springpret gegarandeerd!!



's Middags tussen 13.00 - 17.00 uur is ook het Shantyfestival Sneek, dus ook voor de ouders gezelligheid op de terrassen en in de stad!

We zoeken nog een paar vrijwilligers voor deze zaterdag van 10-16 uur (Je krijgt eten, drinken en een kleine vergoeding!)

Stuur een mail naar info@sneekpromotion.nl om je aan te melden als vrijwilliger.