Vrijwilligers en medewerkers It Fryske Gea ontvangen weer publiek

Samen op pad in de Friese natuur

De natuurgidsen van It Fryske Gea zijn er klaar voor! Tijdens de lock down is iedereen via online lezingen geüpdatet over de ontwikkelingen in de gebieden. Ebo del Grosso, manager Recreatie en Educatie: ‘De ruim 120 excursie- en balievrijwilligers van It Fryske Gea hebben ontzettend veel zin om de mooiste plekjes van Fryslân weer te laten zien, onze kennis te delen en mooie verhalen te vertellen. Een plekje reserveren voor een excursie kan alleen via de website van It Fryske Gea. Zo plaatsen we onze vrijwilligers in het veld en aan de balie niet voor dilemma’s.’

Rekening houden met elkaar

Bij de excursies door de hele provincie gaan maximaal 10 mensen samen op pad. Voor de populaire natuurvaartocht aan boord van de elektrisch gedreven rondvaartboot ‘de Blaustirns’ is dat aantal iets kleiner.

In bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen bij Earnewâld mogen de balievrijwilligers het publiek eindelijk weer welkom heten. Ook binnen geldt 1,5 meter afstand, dus op drukke tijdstippen betekent het misschien even buiten wachten tot er weer ruimte is. It Fryske Gea rekent op ieders medewerking.

Dat geldt ook bij de onbemande informatiecentra het Beekpronkje in Katlijk en het Kweldercentrum aan de zeedijk boven Hallum. Op die beide locaties is een maximum van 10 personen toegestaan om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.

Natuurlijk genieten met respect

In het afgelopen jaar heeft iedereen de natuur goed weten te vinden en hiermee is de natuurorganisatie blij. Middels een gedragscampagne attendeert It Fryske Gea bezoekers op de kwetsbaarheden van de natuur. Zo zijn in verband met het broedseizoen sommige gebieden tot 15 juli nog gesloten. Daarna, maar ook in alle opengestelde natuurgebieden, is er volop ruimte om deze zomer vooral buiten te genieten van It Fryske Gea!

Kijk voor meer informatie op www.itfryskegea.nl/activiteiten. Hier staat vanaf begin volgende week het complete excursie-aanbod van It Fryske Gea. De eerste excursies vinden plaats op donderdag 1 juli.