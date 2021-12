Vrije inschrijving Fietselfstedentocht 2022 gesloten

BOLSWARD- Ruim 22.000 mensen hebben aangegeven op Pinkstermaandag 6 juni 2022 mee te willen doen aan de Fietselfstedentocht. Helaas zijn er maar 15.000 stempelkaarten beschikbaar. Dat betekent dat er op 16 december een loting heeft plaats gevonden. De gelukkigen zijn per e-mail op de hoogte gesteld en hebben de komende maanden de tijd om zich in vorm te fietsen voor de 235 kilometer lange route. Ook zij die niet tot de ingelote deelnemers behoorden hebben deze uitslag via de e-mail ontvangen.

Via de voorinschrijving hebben dit jaar 4780 mensen zich ingeschreven en de afgelopen twee weken heeft de vrije inschrijving nog eens 17.312 aanvragen opgeleverd. Dat aantal ligt lager dan voor de coronacrisis, maar het bestuur van de Fietselfstedentocht spreekt alsnog over een 'fantastisch aantal'. Er is ook hier duidelijk sprake van een corona-effect, maar gelukkig is de belangstelling voor ons evenement nog altijd hartstikke groot.

Na twee jaar zonder reguliere editie van de Fietselfstedentocht vestigt het bestuur de hoop op 2022. Deelnemers konden de tocht van 2021 rijden met behulp van de speciaal ontwikkelde Fietselfstedentocht-app en de reacties waren veelal positief. Het overgrote deel van de deelnemers miste echter wel de sfeer van Pinkstermaandag en de gezelligheid langs de kant. Daarom hoopt het bestuur op 6 juni weer 15.000 fietsers in Bolsward te mogen ontvangen en uiteindelijk natuurlijk over de finishstreep te zien komen.