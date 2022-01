Vrije inloop voor boosterprik vanaf woensdagmiddag mogelijk

FRYSLÂN - In heel Fryslân is het met ingang van aanstaande woensdag 12 januari 12.00 uur mogelijk om de boostervaccinatie te halen bij de Friese vaccinatielocaties zonder van tevoren een afspraak te maken

Eerder gold deze zogeheten vrije inloop voor de extra prik alleen nog voor de XXL-locatie WTC te Leeuwarden en de vaccinatielocatie in Drachten.

Voorwaarde voor het halen van de boostervaccinatie is wel dat de laatste coronavaccinatie minimaal drie maanden geleden was of dat men minimaal drie maanden geleden genezen is van een coronabesmetting.

De vrije inloop geldt alleen voor 18 jaar en ouder. De locaties zijn te vinden op www.ggdfryslan.nl/coronavirus/vaccinatie/locaties/#section-enkelekolomtekst-locatiesfryslan