Vrijdagavond ‘Ouwe Sneker Stappers Sociëteit gâat live!’, in Het Bolwerk

SNEEK- De Ouwe Sneker Stappers Sociëteit, kortweg OSSS, is een gezellige groep mensen (Sociëteit), die een stappers-podium organiseert voor Ouwe Snekers Stappers.Tegenwoordig blijven de Ouwe Sneker Stappers thuis, met als reden ‘er is toch niemand die ik ken’.

In het kader van, wat zou het mooi zijn dat je weer alléén ergens naar toe gaat, omdat je weet dat er bekenden zijn, blazen we de stappersavonden nieuw leven in.

Tijdens deze editie staat het vijftal van Beats & Booze op het podium met een gastoptreden van Fokko Dam.

De naam Beats & Booze verwijst naar maatslagen/ritme die de band brengt. Daar wij zij optreden wordt vaak een alcoholische consumptie genuttigd en voilà… de bandnaam was ontstaan. De leden hebben diverse muzikale achtergronden en ervaringen, wat zich vertaald in diverse muziekstijlen en nummers in hun repertoire.

vrijdag 22 september 2023 21:00

Tickets: € 7,50 (https://hetbolwerk.nl/voorstelling/ouwe-sneker-stappers-societeit-gaat-live-beatz-booze-met-gastoptreden-van-fokko-dam/)

Poppodium Bolwerk | Deurverkoop: € 10,00