Vrijdagavond 6 oktober Martini in concert

De Bazuin, onder leiding van dirigent Jaap Musschenga, is een topbrassband die zich thuis voelt op elk podium. Ze hebben vele (internationale) prijzen gewonnen waaronder de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in 2014. Ze hebben al met veel vermaarde zangers en zangeressen samengewerkt, zoals Karin Bloemen, Brigitte Heitzer en Piter Wilkens. Tijdens dit concert werken ze samen met Iris Kroes, bekend als de zangeres met de harp. In 2012 won ze The Voice of Holland.

Wat dit concert uniek maakt, is dat Jochem Schuurman meespeelt. In 2013 studeerde hij cum laude af aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Tevens heeft hij verschillende (internationale) prijzen gewonnen. Hij geeft concerten als solist en is de vaste organist van de Martinikerk in Franeker. Tijdens dit concert zal Jochem samen met de brassband een wereldpremière uitvoeren genaamd ‘Fantasy Variations’ van componist Hendrik de Boer. Dit indrukwekkende werk kent diverse variaties op bekende (orgel)werken.

Kaarten voor dit concert kosten € 17,50, incl. koffie of thee in de pauze. Vrienden van de stichting krijgen € 7,50 korting per kaart (maximaal 2). Het concert begint om 20.00 uur. De kerkzaal is open vanaf 19.15 uur. Kijk voor meer info en kaartverkoop op: Martini in concert.