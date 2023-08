Vrijdag officiële opening 86ste Sneekweek

SNEEK – De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) maakt zich klaar voor de spectaculaire 86e editie van de Sneekweek. Wat ooit begon als een enkele Hardzeildag ruim 200 jaar geleden, is uitgegroeid tot een 6-daags zeilfestijn met deelnemers uit binnen- en buitenland. Van 5 tot 10 augustus zullen ruim 600 zeilboten verdeeld over ruim 30 klassen het Sneekermeer beheersen.

Vlootschouw

De Sneekweek begint zoals gebruikelijk op de eerste zaterdag van augustus. Op vrijdagavond 4 augustus wordt het evenement om 21.30 uur feestelijk geopend met de vlootschouw in de Kolk bij de Waterpoort.

De vlootschouw zal worden afgenomen door de Commissaris van de Koning in de Provincie Fryslân, de heer Arno Brok. In deze armada van schepen zijn alle klassen die op het Sneekermeer meedoen vertegenwoordigd.

Voorafgaand aan de vlootschouw wordt sinds 1954 jaarlijks de Schipper in de orde van de Sneeker Pan benoemd. Dit eerbetoon valt ten deel aan diegene die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de watersport in het algemeen of voor de Sneekweek in het bijzonder. De burgemeester van Súdwest-Fryslân zal deze onderscheiding uitreiken tijdens de officiële opening in de Martinikerk van Sneek.

Zeilklassen

Tijdens de Sneekweek verschijnen in totaal 30 verschillende zeilklassen aan de start. Grootste klassen zijn dit jaar de Pampus, Olympiajol, Valk, 12-voetsjol en Flits. Deze klassen zijn traditiegetrouw goed vertegenwoordigd tijdens de Sneekweek.

De Olympische Windfoil is voor het eerst vertegenwoordigd. En onder de LT windsurfers strijdt ook oud Olympisch Kampioen Windsurfen Stephan van den Berg. Op dinsdag 8 augustus starten tevens traditionele Friese jachten, Boeiers en Tjotters mee, waardoor historie en het moderne wedstrijdzeilen samenkomen.