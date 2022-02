Vrijdag code oranje vanwege storm Eunice

FRYSLAN - Dudley is nog maar net het land uit, maar er komt opnieuw een storm aan: Eunice. Die dreigt nog steviger te worden dan de harde wind van de afgelopen dagen.

Het KNMI heeft daarom voor vrijdag code oranje afgekondigd. Er kunnen windstoten voorkomen van 120 tot en met 130 kilometer per uur, in het Waddengebied mogelijk nog harder. Code oranje geldt in Fryslân vrijdag vanaf twee uur. De harde wind begint al eerder, daarom geldt eerst nog code geel.

De storm kan zorgen voor omvallende bomen en losse takken en voor gevaarlijke situaties voor verkeer en watersport.