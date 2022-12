Vrijdag 30 december spetterend VC Sneek familietoernooi

SNEEK- Het Schuttersveld is op vrijdagavond 30 december het woelige volleybaltoneel van het jaarlijkse familietoernooi van VC Sneek. Dit enerverende en gezellige evenement is al jaren een trekpleister bij de Sneker club en mag zich verheugen in een grote deelname. Tijdens dit festijn kun jij met jouw team de strijd aangaan tegen andere VC Sneekfamilies hetgeen een mooie challenge is.

The place to be

Het motto is duidelijk: speel je bij de dames, heren of jeugd A, B en C en heb je altijd al eens willen volleyballen met je neef, je tante of je zwager? Dan is het VC Sneek familietoernooi the place to be! “De voorwaarde is dat er minimaal een lid van de vereniging moet zijn en aangevuld kan worden met familieleden”, zegt Betty van der Wal van de toernooicommissie die verder bestaat uit Margriet Baanstra en Thialda Bergstra.

15 teams

Vanaf 18.15 uur zijn alle drie velden continu bezet. Het schema bevat op dit moment 15 teams en daar is de organisatie heel blij mee. “Maar, indien er nog families mee willen doen zijn ze van harte welkom. Wel zo spoedig inschrijven, ”aldus Betty van der Wal met een knipoog.

80 prijzen

Ook de Sneker middenstand heeft stevig geïnvesteerd in dit familietoernooi. “Ze hebben maar liefst 80 prijzen beschikbaar gesteld in diverse prijscategorieën bij de verloting. Dat vinden we niet heel vervelend” , zegt Betty van der Wal met gevoel voor understatement uit. Enthousiastelingen van VC Sneek kunnen zich nog melden bij toernooien@vcsneek.nl

Bron: VC Sneek