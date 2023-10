Vrijdag 3 november N8 van Sneek: compleet uitverkocht

SNEEK- De N8 van Sneek, de georganiseerde kroegentocht, wordt georganiseerd door Stichting Uit in Sneek en was meteen een groot succes.

De deelnemers worden opgesplitst in groepen en gaan van kroeg naar kroeg, waarbij in elk bedrijf een feestje gebouwd wordt gedurende 30 minuten. Dan klinkt het signaal en vervolgen de deelnemers hun weg naar het volgende horecabedrijf. Deze kroegentocht is tot stand gekomen met een knipoog naar de succesvolle Culinaire Elfstedentocht die jaarlijks in februari plaatsvindt.

Tickets zijn € 22,50 p.p.

Je ontvangt bij elke deelnemer een biertje, wijntje of frisje.

Inclusief borrelhap op 1 locatie en een gadget.

Tickets voor de N8 van Sneek zijn ondertussen uitverkocht.