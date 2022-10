Vriendenclub O.N.S. Sneek op bezoek bij de IJsbaanimkers van Sneek

De imkers Willem Altena, Cor Reijenga en Cor de Boer beheren een aantal bijenkasten op het terrein van de ‘Sneker IJsclub’, die ook zonder dat het wintert uitermate maatschappelijk actief is.

Willem Altena en Cor Reijenga lieten de ONS’ers gistermiddag kennismaken met de wonderlijke leefwereld van de bijen.

De bijen hebben in de omgeving van de ijsbaan een scala aan bloemen, zoals klaver, paardenbloem, biggenkruid en planten in de tuinen in de wijken Zwette en Pasveer. Al met al genoeg aanvoer voor de bijen tot het maken van lekkere honing, soms wel tot twaalf kilo per kast! De honing wordt verkocht onder de naam ‘IJsbaan Honing’. Voor de liefhebber(ster) is het mogelijk om kennis te maken met de zoete vloeistof en als het in de smaak valt, kan men ook een potje heerlijke ‘IJsbaan Honing’ kopen