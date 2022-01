Vrachtwagenprotest tegen de coronaregels rijdt langs de elf Friese steden

FRYSLAN - Zondagochtend op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden verzamelden zich zo'n 75 vrachtwagens voor een protestactie tegen de coronaregels.

De chauffeurs rijden langs de elf steden in onze provincie en zij hopen dat meerdere vrachtwagens en auto's zich onderweg bij de stoet aansluiten.

De actie heeft de naam 'Convoy for Freedom' meegekregen en is overgewaaid vanuit Canada. Ook in andere provincies zijn zondag dergelijke protestacties. De stoet passeerde rond half 10 zondagochtend Sneek en ging vervolgens op weg richting IJlst.