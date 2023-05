Vrachtwagencombinatie klem bij A7-aquaduct

Rijkswaterstaat had enkele uren nodig om het zogenaamde breedtetransport uit de benarde positie te bevrijden. Een geleiderail in de middenberm moest daarvoor deels verwijderd worden. De weg was al die tijd gesloten voor het verkeer tussen Joure-West en Sneek-Oost. Rond 9.00 uur kon de A7 weer worden vrijgegeven.