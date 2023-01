Voorzitters Doarpsbelang Top&Twel en Ondernemersvereniging OVTT aanwezig bij bezoek minister Harbers

De beide voorzitters willen aan de minister duidelijk maken welke zorgen er leven in Top en Twel. Die zorgen zijn er over de verkeersveiligheid van de inwoners en de gebruikers van de drukke Nije Dyk langs de beide dorpen en daarnaast de slechte staat van de verouderde brug over het Prinses Margrietkanaal. Direct gevolg hiervan is de slechte bereikbaarheid van Oppenhuizen en Uitwellingerga voor ondernemers en hulpdiensten.

Inspraak

Daarnaast willen de Ondernemersvereniging en Doarpsbelang inspraak over de aanpak van de tunnelproblematiek. Volgens voorzitter Luuk Westert is er onder de inwoners veel kennis over de bodemgesteldheid en de gevolgen van bijvoorbeeld grondbemaling. Deze knowhow kan belangrijk zijn bij de oplossing en het herstel van het aquaduct. Veel inwoners hebben de bouw van de tunnel immers nog van dichtbij meegemaakt. Verder zal er aandacht gevraagd worden voor de geluidsoverlast van de A7.

Bron: Topentwelonline.nl