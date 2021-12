Voorzitter Wiebe Wieling van de Elfstedentocht verricht loting Winterfiets Elfstedentocht

De loting voor deze fietstocht vond dit keer symbolisch plaats in aanwezigheid van Bert Wassink, wethouder Klimaat en Energie van de gemeente Leeuwarden. Tijdens de loting werden de drie projecten van sponsor Energie van Ons bekend gemaakt. De laatste editie van de Elfstedentocht op de schaats vond plaats op 4 januari 1997. Nog nooit heeft er zoveel tijd gezeten tussen twee edities als nu. In deze periode steeg de gemiddelde temperatuur in Nederland met 1,1 °C, twee keer zo snel als in de rest van de wereld. Als we ooit nog een nieuwe editie van de tocht mee willen maken, is het nu de tijd om stil te staan bij deze temperatuurstijging. Omdat het 2 voor 12 is wat betreft de opwarming van de aarde, vond de loting voor de tocht symbolischer wijs plaats op 2 december.

Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden:

“Dat we op 2-12 deze loting verrichten is niet alleen symbolisch. Nee, het is écht twee voor twaalf voor het klimaat. Dat het nu al vijfentwintig jaar geleden is dat we de laatste Elfstedentocht konden organiseren, is geen fijn jubileum om bij stil te staan. Maar toch is het goed om nu deze aandacht op te zoeken. Het klimaat warmt aantoonbaar op. De organisatie van deze fietstocht steun ik van harte in hun doel om aandacht te vragen voor klimaatverandering.”

Bert Wassink, wethouder Klimaat en Energie gemeente Leeuwarden:

“Alle gemeenten willen in 2030 de helft van de CO2-uitstoot verminderd hebben. Ook alle Friese gemeenten dus. Daarvoor hebben we de inwoners van Fryslân heel hard nodig. Deze fietstocht vestigt op een hele ludieke manier de aandacht op de opwarming van de aarde. 25 jaar geen Elfstedentocht! Het is onvoorstelbaar. Ik ben dan ook blij dat ‘Energie van Ons’, ook mijn leverancier één van de hoofdsponsors is. Het is een lokale coöperatie die inwoners van Fryslân de kans geeft om lokale, schone energie te kopen. Die verbondenheid hebben we hard nodig om deze monsterklus te klaren.”

Fietsen voor het klimaat

Stichting Friesland Beweegt organiseert samen met Cycling 4 Climate en Freonen fan Fossylfrij Fryslân exact 25 jaar na de laatste tocht, op 4 januari 2022, de Winterfiets Elfstedentocht. Dit om aandacht te vragen voor de klimaatverandering, met de hoop dat er ooit nog een Elfstedentocht kan worden geschaatst. Deelnemers leggen de Elfsteden route van 210 kilometer af en kunnen de Elfstedentocht op deze manier toch een beetje meemaken. Mét start vanuit de Elfstedenhal en stempelen in de Friese 11 steden. Iedereen is welkom, van schaatsers die noodgedwongen moeten fietsen tot sportieve klimaathelden die aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. Daarnaast is er een mogelijkheid om mensen met een kleinere beurs te nomineren voor een gratis deelname. Meer informatie over de Winterfiets Elfstedentocht lees je hier.

Over Friesland Beweegt

Friesland Beweegt is een stichting die werkervaringsplaatsen aan mensen biedt die (weer) op weg zijn naar een plekje op de arbeidsmarkt en een zinvolle dagbesteding aan hen waarvoor betaald werk niet (meer) weggelegd is.

Over Cycling 4 Climate

Cycling 4 Climate is een stichting met als doel om met fietsevenementen bewustwording en actiebereidheid op het gebied van klimaatverandering te vergroten.