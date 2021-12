LEEUWARDEN- Zo'n 400 leden hebben zaterdag de vergadering van de Friese Elfstedenvereniging online bijgewoond. Ze wachten al bijna 25 jaar op een tocht, de laatste was op 4 januari 1997. De verwachting is dat zo'n 24.000 schaatsers meedoen met de volgende editie. Althans, als die er komt. Tijd om vooruit te kijken met voorzitter Wiebe Wieling.

We kunnen het wel over het schaatsen hebben, maar er ligt nog geen ijs en er is corona. Afgelopen jaar was het bestuur duidelijk: dit kan door de pandemie niet doorgaan. Jullie denken nu anders.

"Klopt. De situatie is ook anders. We hebben nu een hoge vaccinatiegraad. En we hopen dat we in januari en februari over de piek van de besmettingen heen zijn en dat we dan binnen de beperkingen die er dan mogelijk zijn, oplossingen bedenken om de tocht toch door te laten gaan."

Waar denken jullie dan aan?

"Dat vertel ik u niet, maar reken maar dat we druk bezig zijn, zodat we er klaar voor zijn. Om een voorbeeld te noemen: we hebben een start waarbij we duizenden mensen in een kooi zetten. Daar moeten we nu al een oplossing voor bedenken. En natuurlijk moeten we kijken naar zaken zoals mondkapjes en de anderhalve meter."

Eén van de leden vroeg of er dan ook een QR-code of zoiets nodig is om mee te doen.

"Laat ik duidelijk zijn: voor ons is elk lid gelijk, gevaccineerd of niet. We maken geen onderscheid. Maar, stel dat de toch alleen mag doorgaan als deelnemers zich moeten laten testen of een vaccinatiebewijs moeten hebben, dan volgen we de regels van het kabinet. Dat bepalen wij dan niet."

Laten we het over het ijs hebben. Jullie hebben 15 centimeter dikte nodig. Je kunt de natuur helpen met kunstijs op zwakke plekken.

"Dat was een idee van een lid. Bestel 30 kilometer kunstijs en je komt een heel eind. Mooi bedacht, maar we doen het niet. We willen duurzaam zijn en weigeren dit soort kunstmatige ingrepen te gebruiken. Wel helpen we de natuur, bijvoorbeeld met ijstransplantaties en het op tijd stilzetten van de gemalen. Dat kan wel en dat helpt ook, zo bleek."

Henk Angenent was de laatste winnaar, in 1997. Hij is ervan overtuigd dat de tocht deze winter doorgaat. Wat denkt u?

"We hebben begin dit jaar een geweldige winter gehad met binnen een week gemiddeld tien centimeter ijs. Dat is redelijk uniek de laatste jaren. En Piet Paulusma zegt dat Scandinavië dicht ligt, de Oostzee en die hele hoek. Dat komt nu onze kant op en dat is heel lang niet het geval geweest. De 'straalstroom' zit nu in de goede richting. Het kan misschien wel niets opleveren, maar het voelt anders. Net of er nu meer kans is als in de jaren hiervoor."

U maakt het wel spannend...

"Dat is mooi, toch? Zo leven we er met z'n allen naartoe."

