Voorzichtig winters sfeertje

SNEEK- Ype van der Werf was er gistermorgen vroeg genoeg bij om het eerste winterse plaatje in het Rasterhoffpark te maken.

De Schotse hooglander vond het allemaal prima, met z’n dikke winterjas had hij in ieder geval geen last van de kou. “Misschien is dit wel een voorproefje van wat komen”, aldus Ype van der Werf.