Voorverkoop damesinterland Nederland vs Hongarije loopt als een trein

SNEEK - Afgelopen week is de voorverkoop voor de oefeninterland tussen de nationale teams Nederland en Hongarije gestart. Het eerste duel van deze vriendschappelijke sessie wordt zaterdag op 5 augustus in Sneek gespeeld en op de zondag is het vervolg in Zwolle. Na enkele dagen staat de teller in Sneek al op ruim 500 verkochte kaarten.